Экс-сотрудница магазина в Уфе обманула покупателей на 400 тыс рублей

Женщина, которая не работает в магазине «М.Видео» в Уфе уже 10 лет, обманула покупателей на 400 тыс. рублей, продавая им технику со скидкой, сообщает «Осторожно, новости» .

Как рассказали пострадавшие, злоумышленница представлялась региональным директором магазина в Башкирии. Она предложила технику по «корпоративной скидке» в 50%. Так, одна из жертв перевела ей 106 тыс. рублей за два iPhone. 21 октября женщина приехала в пункт выдачи, но там смартфоны ждали еще шесть человек.

Всего они отдали аферистке свыше 400 тыс. рублей, причем деньги она просила переводить не на свои карты, а на счета якобы сотрудников магазина, так как ее карту банк «заблокировал» из-за большого количества переводов.

Заказы обманутые покупатели так и не получили. Позже мошенница написала пострадавшим, что в «М.Видео» она не работает, а еще пообещала вернуть всем деньги. Одной из пострадавших она возместила 36 тыс. рублей.

После обмана люди написали заявление в полицию.

«Какое-то сомнение было, но Ольга постоянно была с нами на связи, отправляла фотографии со склада, что она якобы принимает товар», — поделилась одна из жертв мошенницы.

По ее словам, полиция просит женщину, которой вернули деньги, забрать заявление. Жертвы подозревают, что аферистка давно этим занимается, так как на активно выходит на связь. также известно, что она наняла адвоката.

Сейчас женщина официально банкрот. Один из мужчин, на карту которого пострадавшие переводили деньги, рассказал, что она занимается криптовалютой. Тогда обманутые покупатели разыскали на платформе Bybit аккаунт женщины и выяснили, что за последний месяц аферистка заключила 83 сделки.

«Как мы сейчас понимаем, принимая наши заказы, она параллельно заключала сделки на криптобирже. Мужчина сразу понял, что вместо платежа от Ольги получил деньги потерпевшего», — пояснила собеседница.

