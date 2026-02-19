Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ель получил пожизненный срок

сегодня в 12:49

Бывший президент Южной Кореи получил пожизенный срок по делу о мятеже

Центральный районный суд Сеула вынес приговор экс-президенту Южной Кореи Юн Сок Елю, назначив ему пожизненное лишение свободы. Решение связано с делом о мятеже в декабре 2024 года, сообщает RT со ссылкой на агентство «Ренхап».

Бывший глава государства был признан виновным в руководстве мятежом. Это произошло на фоне объявленного им в тот период чрезвычайного военного положения.

Прокуратура настаивала на применении к подсудимому высшей меры наказания — смертной казни.

Импичмент Юн Сок Елю был объявлен в декабре 2024 года как следствие провалившейся попытки введения военного положения.

