Экс-полузащитника MU отправили в нокаут в московском баре после финала Евро-2024

Бывший полузащитник Manchester United Андрей Канчельскис смотрел финал Евро-2024 в одном из столичных баров, где повздорил с посетителем и был отправлен на полчаса в нокаут ударом в челюсть, сообщает Mash .

Согласно предварительным данным, зачинщиком конфликта стал сам Канчельскис. Он набросился на одного из посетителей бара, ударив его в лицо кулаком. Но ответный удар оказался сильнее. Легенда отечественного футбола рухнул на пол. Сотрудники бара в течение получаса пытались привести в чувства бывшего спортсмена, но оказались бессильны и вызвали скорую помощь.

Прибывшие в бар медики оказали помощь Канчельскису, но госпитализировать не стали ввиду отсутствия необходимости. Известно, что экс-футболист травмировал голову.

Андрей Канчельскис известен по игре в основном составе клуба Manchester United. Его до сих пор считают лучшим игроком своего времени.

Ранее сообщалось, что победителем Евро-2024 года стала Испания. В финальном матче, который в баре смотрел Канчельскис, она обыграла Англию со счетом 2:1.