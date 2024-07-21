Экс-министр спорта Дагестана пытался покончить с собой в «Матросской тишине»

Бывший министр спорт Республики Дагестан Магомед Магомедов попытался покончить с собой в следственном изоляторе «Матросская тишина» в Москве, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

В результате инцидента 68-летний заключенный выжил, его госпитализировали в медучреждение.

Магомедова арестовали в октябре прошлого года, когда он занимал пост мэра Кизилюрта. Чиновника обвинили в присвоении и растрате в особо крупном размере в период с 2012 по 2021 год. В это время Магомедов являлся министром спорта республики.

В Дагестане Магомед Магомедов известен под прозвищами «Большой Махач» и «Чалма».