Экс-мэру Сургута грозит до 12 лет колонии

Бывшего мэра Сургута Андрея Филатова арестовали на 2 месяца. Экс-градоначальник проходит по делу о коммерческом подкупе, совершенном в особо крупном размере, сообщает РИА Новости .

Решение об аресте 5 ноября вынес Нижневартовский городской суд. Филатова обвиняют по части 8 статьи 204 Уголовного кодекса РФ.

Экс-главе Сургута может грозить как штраф до 5 миллионов рублей, так и лишение свободы сроком до 12 лет.

В апреле 2024 года Филатов заявил, что уходит с поста сургутского мэра. Он говорил, что после увольнения хочет уделить внимание «проектам, связанным с экономическим развитием территорий».

Филатов находился на посту главы Сургута с 2021 года.