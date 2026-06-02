Экс-мэр Красноярска Логинов выступит в суде по видеосвязи из СИЗО Москвы

Дело о «дорожном картеле» в Красноярске рассмотрят в закрытом режиме

Центральный районный суд Красноярска 2 июня начнет рассматривать дело бывшего мэра Владислава Логинова. Он примет участие в заседании по видеосвязи из СИЗО Москвы, сообщает prmira.ru .

Первое слушание назначено на 13:30 и пройдет в закрытом режиме. Владислав Логинов находится под стражей с июня 2025 года, поскольку расследование вел центральный аппарат Следственного комитета. Информация о его этапировании в Красноярск не подтвердилась. Экс-мэру вменяют четыре эпизода получения взяток в особо крупном размере.

Одновременно на скамье подсудимых окажутся другие фигуранты дела. Бывшему заместителю мэра Алексею Давыдову вменяют три эпизода взяток. Экс-главе УДИБ Евгению Жвакину — три эпизода посредничества во взятках. Павлу Креско, ранее возглавлявшему УДИБ и САТП и являвшемуся депутатом горсовета, — один эпизод посредничества. Татьяне Суховой — три эпизода посредничества во взятках.

По версии следствия, обвиняемые участвовали в «дорожном картеле». Предполагается, что руководитель компании «ПромСтрой» Декард Ханагян передавал чиновникам крупные взятки за получение контрактов на ремонт дорог в Красноярске. Бывший глава САТП Дмитрий Сокирка, чье предприятие формально выигрывалo торги и передавало их «ПромСтрою», уже предстал перед судом отдельно.

Арбитражный суд постановил взыскать с «ПромСтроя» один миллиард рублей в доход бюджета.

