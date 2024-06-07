Экс-главе «Автодора» грозит 14 тюрьмы за хищения при строительстве ЦКАД

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Обвинение запросило 14 лет для бывшего руководителя «Автодора» Кельбаха

Обвинение запросило 14 лет для бывшего руководителя «Автодора» Сергея Кельбаха за ущерб при строительстве ЦКАД в Москве, пишет «Коммерсант».

Бывшему чиновнику вменили масштабные злоупотребления должностными полномочиями при реализации федеральной целевой программы.

Ущерб от деятельности Кельбаха следствие оценивает в сумму более 2 млрд руб.

Масштабные нарушения были обнаружены во время межведомственной инспекции, которую провели Генпрокуратура и Счетная палата по поручению президента Владимира Путина.