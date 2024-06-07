Экс-главе «Автодора» грозит 14 тюрьмы за хищения при строительстве ЦКАД
Обвинение запросило 14 лет для бывшего руководителя «Автодора» Кельбаха
Обвинение запросило 14 лет для бывшего руководителя «Автодора» Сергея Кельбаха за ущерб при строительстве ЦКАД в Москве, пишет «Коммерсант».
Бывшему чиновнику вменили масштабные злоупотребления должностными полномочиями при реализации федеральной целевой программы.
Ущерб от деятельности Кельбаха следствие оценивает в сумму более 2 млрд руб.
Масштабные нарушения были обнаружены во время межведомственной инспекции, которую провели Генпрокуратура и Счетная палата по поручению президента Владимира Путина.