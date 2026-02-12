сегодня в 16:52

Экс-глава транспортной группы FESCO задержан в Москве по обвинению в растрате

Правоохранители задержали в Москве бывшего председателя совета директоров транспортной группы FESCO Андрея Северилова. Его обвиняют в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщает РБК .

Вместе с Севериловым был задержан вице-президент компании по производственному развитию Борис Иванов. Ему вменяют ту же статью.

Задержания прошли 11 февраля. Следствие планирует ходатайствовать об отправке подозреваемых под стражу на 2 месяца.

Другие подробности дела не разглашаются.

Андрей Северилов вышел из совета директоров FESCO в 2024 году. Тогда же он основал новую компанию — АО «А7 Холдинг».

