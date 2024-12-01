Экс-депутата Госдумы развели на 13 млн рублей через схему с главой РДК*

Телефонные мошенники развели на 13 млн рублей замдиректора департамента «Евразийской экономической комиссии» (ЕЭК) и экс-депутата Госдумы РФ Бембя Хулхачиева с помощью схемы с главой «Русского добровольческого корпуса»*, сообщает Baza .

Злоумышленники связались с 66-летним Хулхачиевым от имени министра ЕЭК Руслана Давыдова и предупредили о скором звонке из ФСБ. Затем мошенник под видом силовика заявил экс-депутату, что от его имени неизвестные переводят большие суммы главе РДК* Денису Капустину**, а также берут на Хулхачиева кредиты.

При этом по указаниям мошенников Хулхачиев пошел в банк и оформил кредиты, чтобы якобы помешать преступникам. Сначала Хулхачиев взял 4 млн рублей и передал их курьеру, а затем еще 2 млн. В третий раз мужчина отказался брать кредит, однако мошенники уговорили его занять деньги у родных и знакомых.

Всего Бембя Хулхачиев через курьеров передал мошенникам более 13 млн рублей.

*Признана террористической организацией и запрещена в России

**Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов