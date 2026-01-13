Экс-член «Слоневской» ОПГ организовал наркопритон и был задержан

Полицейские в Рязани задержали 54-летнего местного жителя, который оказался бывшим членом «Слоневской» ОПГ. Мужчина организовал наркопритон у себя дома, сообщает «112» .

Задержанный был осужден в 2000 году. Сейчас он не работает, при этом предоставляет наркоманам жилье за вознаграждение запрещенными веществами. До этого его уже привлекали за незаконный оборот «запрещенки».

Вместе с мужчиной в квартире задержали еще троих «гостей» в соответствующем состоянии. Силовики также нашли предметы с остатками наркотиков. Теперь задержанных могут посадить на 4 года.

«Слоны» активно действовали в 90-х годах. Бандитам удалось добиться полного контроля всего бизнеса в Рязани. На их счету десятки заказных убийств.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.