Экс-член ОПГ из Архангельской области признался в убийстве 22-летней давности

Отбывающий пожизненное заключение 51-летний Андрей Буевич во время очередного допроса признался в двойном убийстве. Бывший член преступной группировки из Архангельской области рассказал следователям о кровавой развязке ссоры, случившейся 22 года назад, — он убил друга и его жену, пишет SHOT .

В начале декабря 2003 года произошла трагическая история, которая оставалась нераскрытой более двух десятилетий. Недавно в этом деле появились новые подробности благодаря признанию заключенного ИК-5 Вологодской области.

По словам Буевича, роковой конфликт произошел в автомобиле, где он находился вместе со своим 25-летним приятелем. Словесная перепалка между мужчинами переросла в жестокую расправу — в порыве ярости Андрей нанес собеседнику несколько смертельных ударов самодельным металлическим орудием. Жертва скончалась непосредственно на месте происшествия.

На этом преступник не остановился. Проникнув в квартиру с помощью украденных у убитого ключей, он обнаружил там супругу своего знакомого. Злоумышленник нанес женщине удар по голове и похитил денежные средства в размере 100 тысяч рублей. Заметив признаки жизни у пострадавшей, преступник задушил ее веревкой и скрылся с места происшествия.

Следствие предъявило Буевичу новое обвинение в убийстве. Ранее он уже имел богатую криминальную историю: помимо пожизненного срока за убийство двух человек, в его послужном списке значатся три эпизода краж, три случая мошенничества, а также преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и проникновением в жилище.