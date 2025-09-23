Экс-чиновник Росимущества Борис Авагян сбежал из суда в Петербурге

Бывший чиновник Росимущества Борис Авагян сбежал из Кронштадтского суда в Санкт-Петербурге. Его должны были арестовать по делу об уклонении от уплаты таможенных пошлин, сообщает Mash .

В ходе судебного заседания 43-летний Авагян попросил разрешения выйти из камеры, чтобы покурить. Конвой не уследил за экс-чиновником, и он пропал. В настоящее время его местонахождение остается неизвестным, Авагян объявлен в розыск.

По данным пресс-службы судов Санкт-Петербурга, 22 августа Борис Авагян заключил контракт с Минобороны РФ и планировал отправиться на СВО, что привело к приостановке дела. Однако сегодня дело было возобновлено, поскольку контракт был расторгнут.

При этом в родном Ереване в отношении сбежавшего возбуждены уголовные дело о незаконном пересечении границы и легализации преступных доходов.

Борис Авагян был главой крупнейшего таможенного брокера торгового порта «Санкт-Петербург». С 2010 года чиновник занимал должность замруководителя управления Росимущества в Ленинградской области.