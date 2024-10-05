Экс-боец «Вагнера» напал с кочергой на сотрудников полиции в Еврейской АО

В Еврейской автономной области 38-летний бывший боец ЧВК «Вагнер» напал с кочергой на сотрудников полиции, которые пришли забрать ребенка его сожительницы в больницу. Мужчину приговорили к 2 годам тюремного заключения условно, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Инцидент произошел в городе Облучье. Андрей Ш. был неоднократно судим, однако в конце 2022 года вернулся из зоны СВО, получив помилование из-за службы в ЧВК «Вагнер». Военный жил с бывшей женой и новорожденным ребенком. Во время шумного застолья сосед Андрея обратился в полицию и заявил, что ребенку угрожает опасность.

На вызов прибыли участковый и сотрудника УПДН, который встретил пьяный экс-боец «Вагнера». Внутри жилища было холодно, отсутствовали окна и свет, печь не топили, а вокруг был разбросан мусор. В это время мать спала с ребенком на матрасе в дальней комнате.

Сотрудники полиции разбудили женщину и заявили, что вынуждены передать ребенка врачам. Однако в ответ мужчина достал заостренную кочергу и начал угрожать полицейским. При повторной просьбе представителей власти военный набросился на них, ударил ногой в грудь участкового и повалил на землю удушающим приемом.

В этот момент сожительница Андрея взяла за волосы сотрудницу УПДН и ударила об дверь. Правоохранительные органы задержали буйную пару. При этом Андрей при задержании оскорблял сотрудницу за ношение юбки, а полицейскому угрожал убийством после выхода на свободу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Фигурант признал вину и раскаялся. Суд назначил Андрею Ш. наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Новорожденного ребенка передали врачам для полного медицинского обследования.