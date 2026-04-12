Экологическое бедствие: у Анапы массово погибли птицы из-за нефтепродуктов

Более 250 умерших и измазанных в нефтепродуктах птиц обнаружили на побережье Анапы в Краснодарском крае. Экологическое бедствие случилось из-за ударов БПЛА ВСУ по гражданским кораблям, сообщает Baza .

11 апреля в Черном море капитан одного из судов заметил пятно нефтепродуктов на поверхности воды. Сотрудники служб провели обработку и сделали боновые заграждения. Однако ветер донес некоторые вещества до побережья рядом с Анапой и Витязевым.

За два дня на берегу обнаружили не менее 250 погибших и раненых птиц. Сотрудники МЧС устраняют загрязнение.

Суммарная протяженность выброса — около 500-700 метров. По предварительной информации, разлив нефтепродуктов случился из-за ударов БПЛА ВСУ по гражданским судам в Черном и Азовском морях. Из-за атак судов, в воде могла оказаться часть нефтепродуктов.

