Екатеринбуржцы задыхаются от дыма из цыганского поселка

От дыма, идущего из цыганского поселка, задыхаются люди в жилом районе ВИЗ в Екатеринбурге Свердловской области. В зоне из самостроев на улице Металлургов постоянно сжигают старую мебель и иной мусор, сообщает Ural Mash .

Жители ближайшего к цыганскому поселку жилого комплекса пожаловались, что не могут даже открыть окна в квартирах. Как только делают это, мебель и одежда быстро пропитываются гарью.

Из-за ветра дым разлетается по всему ВИЗу. Ряд жителей района не выходит из дома без масок.

Из-за инцидента страдают в том числе дети. Облако дыма нередко окутывает и площадку.

Сотрудники МЧС несколько раз приезжали и тушили костры в цыганском поселке. Однако почти сразу после этого обитатели поселка разжигали их опять.

На опубликованной записи видно, что в одном из дворов в цыганском поселке человек развел большой костер. Буквально на соседнем участке стоит машина МЧС, которая тушит огонь. В ЖК на стороне ВИЗа находится детская площадка. Из-за разведения костров она укутана белым смогом.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.