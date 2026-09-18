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Ей уже не поможешь: грибы убили волгоградскую пенсионерку

62-летняя жительница Волгограда отравилась грибами. Врачи не смогли ей помочь, пенсионерка скончалась, сообщает «112» .

Женщину госпитализировали в инфекционную больницу. Медики поставили диагноз — токсикологическое действие, вызванное отравлением грибами.

Врачи боролись за жизнь пенсионерки, но спасти ее не удалось. Обстоятельства отравления выясняются.

Ранее жительница Калининграда пережила тяжелый приступ отравления после употребления в пищу упаковки тунца, купленной в сетевом магазине продуктов. Об этом пострадавшая рассказала в социальных сетях.

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