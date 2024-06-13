сегодня в 16:37

Ефрейтор ворвался в окоп противника и уничтожил до 10 солдат ВСУ

Ефрейтор Евгений Мещеряков проявил храбрость и ворвался в окоп к украинским солдатам, уничтожив до 10 из них. Его действия позволили взять опорный пункт без потерь, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Мещеряков вместе с боевыми товарищами после артиллерийской подготовки штурмовал опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации. Он был одним из первых, кто ворвался на позиции противника и занял выгодный рубеж.

В какой-то момент Мещеряков открыл огонь по солдатам ВСУ и уничтожил до 10 боевиков. Оставшиеся в живых попросту покинули свои позиции.

Решительные и смелые действия ефрейтора позволили занять опорный пункт без потерь и закрепиться на новых рубежах.

Наступление на позиции врага продолжается, добавляется в сообщении.