Ефрейтор ворвался в окоп противника и уничтожил до 10 солдат ВСУ
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Ефрейтор Евгений Мещеряков проявил храбрость и ворвался в окоп к украинским солдатам, уничтожив до 10 из них. Его действия позволили взять опорный пункт без потерь, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Мещеряков вместе с боевыми товарищами после артиллерийской подготовки штурмовал опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации. Он был одним из первых, кто ворвался на позиции противника и занял выгодный рубеж.
В какой-то момент Мещеряков открыл огонь по солдатам ВСУ и уничтожил до 10 боевиков. Оставшиеся в живых попросту покинули свои позиции.
Решительные и смелые действия ефрейтора позволили занять опорный пункт без потерь и закрепиться на новых рубежах.
Наступление на позиции врага продолжается, добавляется в сообщении.