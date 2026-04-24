Едва не задавило: пассажир Мосметро упал на рельсы перед поездом из-за смартфона

Пассажир засмотрелся в телефон и упал на рельсы в столичном метро

Пассажир столичного метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы прямо перед поездом. Он выжил и получил административный штраф, сообщает ГУ МВД России по Москве.

ЧП произошло на станции «Красносельская». Увлеченный своим телефоном молодой парень слишком близко подошел к краю платформы и упал прямо на пути. В этот момент к станции подбежал электропоезд.

Состав остановился в критической близости от пассажира. Трагедии удалось избежать только благодаря профессионализму машиниста. После ЧП на место незамедлительно прибыли сотрудники полиции.

Парня достали и подняли на платформу, после чего его доставили в отдел полиции. На него составили административный протокол по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ (нарушение требований транспортной безопасности).

Пассажира обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Также с гражданином провели профилактическую беседу и напомнили о правилах безопасности.

