сегодня в 16:49

Едкий запах химикатов появился в Институте педиатрии и детской хирургии в Москве

В здании Института педиатрии и детской хирургии им. Вельтищева в столице работники и пациенты почувствовали едкий запах химикатов, сообщает Baza .

По предварительной информации, запах появился из-за плановой дезинсекции.

Около 18:00 3 октября едкий запах ядовитых веществ начал подниматься из подвала, где травили насекомых. Он распространился на палаты второго корпуса. Пациентов из него срочно перевели в другое здание.

Информация о пострадавших в данном инциденте уточняется. На месте работают сотрудники МЧС и Роспотребнадзора.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.