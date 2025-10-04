Едкий запах химикатов появился в Институте педиатрии и детской хирургии в Москве
В здании Института педиатрии и детской хирургии им. Вельтищева в столице работники и пациенты почувствовали едкий запах химикатов, сообщает Baza.
По предварительной информации, запах появился из-за плановой дезинсекции.
Около 18:00 3 октября едкий запах ядовитых веществ начал подниматься из подвала, где травили насекомых. Он распространился на палаты второго корпуса. Пациентов из него срочно перевели в другое здание.
Информация о пострадавших в данном инциденте уточняется. На месте работают сотрудники МЧС и Роспотребнадзора.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.