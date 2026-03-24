Едят домашних котов и забираются на крыши: нашествие рысей на центральную Россию

Рыси испортили жизнь людям в нескольких регионах центральной России. Они гуляют по дворам, едят домашних котов и залезают на крыши частных домов, сообщает Mash .

Рыси вышли к людям из-за слишком снежной зимы. Хищники голодные, поэтому им пришлось искать еду в населенных пунктах. Животных замечали в Костромской, Владимирской и Калужской областях. Иногда они заходили в центр поселков.

Самая тяжелая обстановка сложилась была в одном из населенных пунктов Ивановской области. Туда рысь со своими детьми наведывались практически три недели. Животные убили почти всех домашних кошек. Поймать рысей получилось только накануне. При этом люди жаловались на хищников весь март.

Самостоятельно убить рысей россияне не могут. Животные занесены в Красную книгу из-за значительного уменьшения популяции из-за браконьерства, вырубки лесов и недостатка питания.

На первой опубликованной записи огромная рыжая рысь бегает по крыше дома. Она смотрит по сторонам, как будто охотится. Животное поймали, у него были травмированы левые глаз и нога.

На второй записи огромная рысь гуляет по дороге в населенном пункте. Она ходит посередине проезжей части.

