Е1: в Екатеринбурге 11-летнюю школьницу нашли мертвой дома

В Екатеринбурге труп 11-летней школьницы обнаружили в квартире на улице Павла Шаманова в Екатеринбурге. Инцидент произошел 13 декабря, сообщает портал « Е1 ».

На шее девушки обнаружили следы удушья. Она пришла с урока по английскому языку, должна была отправиться в учебное заведение в следующую смену, надела форму, но до школы не дошла.

Учитель рассказал родителям о пропаже. Они звонили девочке, но та не брала трубку. Тогда родственники приехали в квартиру. Там они обнаружили труп.

Родители сразу позвонили в скорую помощь и пытались спасти дочку самостоятельно. Однако сделать это не вышло, поделился житель дома.

Известно, что родители работали в больнице города. Семья была благополучной.

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