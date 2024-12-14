Е1: в Екатеринбурге 11-летнюю школьницу нашли мертвой дома
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В Екатеринбурге труп 11-летней школьницы обнаружили в квартире на улице Павла Шаманова в Екатеринбурге. Инцидент произошел 13 декабря, сообщает портал «Е1».
На шее девушки обнаружили следы удушья. Она пришла с урока по английскому языку, должна была отправиться в учебное заведение в следующую смену, надела форму, но до школы не дошла.
Учитель рассказал родителям о пропаже. Они звонили девочке, но та не брала трубку. Тогда родственники приехали в квартиру. Там они обнаружили труп.
Родители сразу позвонили в скорую помощь и пытались спасти дочку самостоятельно. Однако сделать это не вышло, поделился житель дома.
Известно, что родители работали в больнице города. Семья была благополучной.
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