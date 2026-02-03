«Э! Не уезжайте»: мужчину с отказавшими ногами выкинули из скорой в Пятигорске

Медики в Пятигорске высадили мужчину с отказавшими ногами у его дома и бросили

Жительница Пятигорска по имени Анастасия рассказала о жутком происшествии, которое случилось ночью. Соседа ее друзей, у которого отказали ноги, медики привезли из больницы домой, выгрузили на холодный асфальт и бросили.

Трагическую историю женщина опубликовала в своем Instagram*. Она поделилась, что одинокий мужчина жил бедно и страдал от сахарного диабета и помутнения рассудка. В какой-то момент он пропал на 4 дня, тогда соседи, друзья Анастасии, забеспокоились и пошли проверить его.

Перед ними предстала страшная картина: мужчина лежал в полуобморочном состоянии на пороге собственного дома — у него отказали ноги из-за осложнения недуга. Боль была настолько сильная, что он не мог шевелиться. На место была вызвана бригада скорой помощи, которая госпитализировала пациента.

Роковая ночь

Ничто не предвещало беды, когда в полночь к дому мужчины подъехал санитарный автомобиль — он вернул глубоко больного пациента обратно. Посреди ночи беспомощного мужчину вынесли из кареты скорой, посадили на асфальт и оставили замерзать.

Соседка-очевидица начала снимать происходящее на видео. Она решила посмотреть, как медики будут обращаться с гражданином.

«Просто босиком бросили, на землю посадили, вот он сидит на улице, они что-то пытаются сделать. Я только выключила камеру, они подперли его к дому без коляски (инвалидной — ред.). Неужели они просто уедут?» — комментирует женщина.

Когда медики собрались уезжать, свидетельница вместе с мужем решила выйти на улицу и пригрозить вызовом правоохранителей.

«Э! Не уезжайте! Я на камеру все сняла! Занесите его в дом хотя бы!» — говорит она.

На что медработники поинтересовались, почему соседка за ними наблюдала, но из дома не вышла. Ее упрекнули, что если ей больше всех «это надо», то она могла бы и помочь. Затем началась перепалка, в ходе которой медики наотрез оказались нести пациента в жилье и сказали: «Сами разбирайтесь».

Следующие кадры зафиксировали, как мужчина лежит на земле, а женщина в халате и медицинской маске говорит ему: «Вставайте». На вопрос, как он сделает это, если не ходит, медик сказала, что по больнице он якобы передвигался сам.

Свидетельница спросила у соседа, почему его привезли ночью домой, он ответил, что его выписали из больницы. В медучреждении даже не стали искать его родственников и запрашивать документы.

На видео показано, что люди, которые доставили пациента домой, не одеты в форму скорой медицинской помощи. Кем именно они являются — неизвестно.

Как позднее уточнила Анастасия, соседа ее друзей долго «катали» по больницам, в результате он оказался в ГКБ№ 2, откуда его и вывезли под покровом ночи на сантранспорте.

Женщина подчеркнула, что к фельдшерам скорой помощи, которые днем прибыли на вызов и доставили пациента в больницу, претензий нет. Они сделали свою работу в полном объеме.

Официальные комментарии по ситуации на момент опубликования новости отсутствуют.

* Деятельность Meta — соцсети Facebook и Instagram — запрещена в России как экстремистская.

