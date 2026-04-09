«Е*******»: голый мужчина громил машины в подмосковном Солнечногорске

Голый мужчина повредил зеркала автомобилей в поселке Голубое городского округа Солнечногорск. Об этом сообщает « МК: срочные новости ».

Мужчина мог быть не трезв. Он вышел на улицу без одежды и начал вырывать зеркала на припаркованных автомобилях.

Полиция уже задержала дебошира.

На опубликованной записи видно, как голый мужчина вырывает боковое зеркало стоящего у обочины автомобиля. Затем бросает его на асфальт.

«Е********! О*****», — прокомментировали случившееся очевидцы, снявшие видео.

