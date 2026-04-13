Джазовую певицу ударило током в Москве во время репетиции

В ходе подготовки к выступлению в Москве джазовая вокалистка получила удар электрическим током через микрофон. Происшествие случилось в студии на улице Краснопролетарской 11 апреля, но известно об этом стало только сейчас, сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что 22-летняя Анна К., державшая микрофон, взяла в руку мобильный телефон, подключенный к зарядному устройству. Вследствие неполадки в электропроводке разряд прошел через ее руки, после чего артистке стало плохо, ей пришлось вызывать скорую помощь.

«Трясло сильно, Анна упала, и это все прекратилось. Она говорила: „Я не могла отпустить ни то, ни другое“. Понятно, что там была, скорее всего, судорога такая, что она просто не могла расцепить руки», — сообщила изданию мама певицы Наталья.

В настоящее время состояние девушки нормализовалось. Как пояснила ее мать, разряд не затронул сердечную мышцу, и последствия ограничились сильными ожогами кистей. Анне назначен ряд медицинских процедур, после чего ее планируют выписать из больницы.

