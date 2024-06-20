Двухлетнюю малышку раздавил комод под Волгоградом

В Волгоградской области двухлетний ребенок погиб под рухнувшим на него комодом во время игры, сообщает V1.ru .

Трагедия произошла утром 20 июня в Чернышковском районе.

В одном из частных домов по улице Гагарина в хуторе Тормосин-2 ребенок играл вместе со своим маленьким братом. В процессе игры на малышку рухнул комод. Девочка от полученных травм погибла на месте.

Предварительно, дети находились без присмотра родителей. Мальчик смог забраться на комод и раскачать его так, что элемент мебели не устоял и упал на девочку.

По факту инцидента возбудили уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.