Двух пострадавших удалось спасти от отравления смертельной чачей в Сочи

Двух пострадавших удалось спасти от отравления сочинской чачей благодаря своевременно проведенным процедурам по очищению крови и антидотной терапии. Содержание метанола в организме смогли свести к нулю, сообщает Mash .

8 августа один из пострадавших попал в больницу в критическом состоянии и был немедленно помещен в отделение интенсивной терапии. После оказания медицинской помощи мужчину перевели в палату для пациентов с острыми отравлениями.

По словам пострадавшего, напиток ему подарила подруга, когда он вернулся с отдыха на море. Первые признаки отравления появились через 9 часов после употребления смертельной чачи, и никто из них не подозревал, что напиток может быть опасен.

В среду утром в больницу поступил еще один пациент. В данный момент мужчине оказывают медицинскую помощь, чтобы стабилизировать его состояние. Как оказалось, напитком его угостила попутчица в поезде.

Ранее стало известно, что количество пострадавших от самодельной чачи в Сочи увеличилось до 15 человек.