Двое вооруженных солдат ВСУ избили работников АЗС под Киевом

В поселке Калиновка на заправке «Авиа» двое мужчин в украинской военной форме угрожали ножом и пистолетом сотрудникам АЗС, ударили женщину и уехали, пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Происшествие случилось 11 мая. Военнослужащие ВСУ напали на сотрудников заправки из-за того, что им сделали замечание, что те заехали на территорию ВЗС на слишком большой скорости, что представляло угрозу безопасности объекта.

В ходе конфликта один мужчина достал нож, а второй — пистолет. После потасовки военнослужащие уехали. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит от 3 до 7 лет тюремного срока.

Ранее на Украине под суд отправили сотрудников военкомата, которых обвиняли в избиение военнообязанных граждан. По данным следствия, они незаконно лишали свободы своих жертв и причиняли вред здоровью средней степени тяжести.