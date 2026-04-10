Двое рабочих упали на стройке на юго-востоке Москвы и погибли
Фото - © Медиасток.рф
На строительном объекте на шоссе Энтузиастов в столице с высоты упали и погибли двое рабочих, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
На месте трагедии работу правоохранителей координирует первый заместитель Лефортовского межрайонного прокурора Евгений Сидоров.
Ход и результаты начатой по данному происшествию процессуальной проверки контролируются прокуратурой. Подробностей ЧП не было.
