сегодня в 12:35

Двое рабочих упали на стройке на юго-востоке Москвы и погибли

На строительном объекте на шоссе Энтузиастов в столице с высоты упали и погибли двое рабочих, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

На месте трагедии работу правоохранителей координирует первый заместитель Лефортовского межрайонного прокурора Евгений Сидоров.

Ход и результаты начатой по данному происшествию процессуальной проверки контролируются прокуратурой. Подробностей ЧП не было.

Ранее 10-летний мальчик сломал позвоночник в парке развлечений в Москве, так как подумал, что декоративный вулкан — аттракцион.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.