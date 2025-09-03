сегодня в 12:46

Двое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов в центре Москвы

Строительные леса обрушились у нежилого здания в центре Москвы. В результате происшествия пострадали двое рабочих, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в Старопименовском переулке. Пострадавших рабочих субподрядной организации экстренно госпитализировали в больницу.

Тверская межрайонная прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Как отмечает 112, в результате обрушения строительных лесов на территории школы пострадали три человека. Третий рабочий отделался ушибами и отказался от госпитализации. На месте происшествия работаю городские экстренные службы.