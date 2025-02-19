Двое пострадавших в ДТП в Сергиевом Посаде находятся в тяжелом состоянии

Двое пострадавших в дорожной аварии с автобусом в Сергиевом Посаде, по данным медиков, находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС .

Ранее на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде случилось массовое ДТП с участием маршрутного автобуса.

«В результате ДТП в Сергиевом Посаде пострадало шесть человек, пять из них были доставлены в больницу, еще один отказался от медицинской помощи», — отметили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Там добавили, что после осмотра медиков трое пострадавших отказались от госпитализации. Их отпустили на амбулаторное наблюдение.