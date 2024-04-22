Двое полицейских погибли после перестрелки в Карачаево-Черкесии

Неизвестные расстреляли трех полицейских в Карачаево-Черкесии, двое из них погибли. На территории республики ввели план «Сирена», сообщает SHOT .

Нападение случилось в Карачаевске в районе местного Нижнего рынка. Полицейские были на дежурстве и обходили территорию, когда попали под огонь неизвестных.

В ходе перестрелки заместитель командира взвода и один из его подчиненных погибли на месте, еще один сотрудник с огнестрельными ранениями бедра и спины находится в больнице. За жизнь мужчины борются врачи.

У полицейских похитили табельное оружие, а также автоматы АКМ.

По всей республике объявили сбор личного состава, группу бандитов сейчас активно ищут.