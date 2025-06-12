Двое погибли, шестеро пострадали: жуткое ДТП в Нижегородской области

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства жуткой аварии, которая произошла 11 июня около 23:34 на дороге М-12 «Восток» Пильнинского муниципального округа. В результате жуткого ДТП погибли двое молодых людей, еще шесть человек, в том числе 13-летний подросток, получили травмы, сообщает полиция Нижегородской области .

Предварительно известно, что авария произошла на 596-м километре автодороги М-12. Там во время движения у автомобиля марки Mercedes на ходу отлетело колесо, из-за этого иномарка врезалась в отбойник и остановилась. Этой машиной управляла 22-летняя девушка, у которой не было водительского удостоверения.

В момент, когда у Mercedes отлетело колесо, за ней ехал автомобиль Mitsubishi, которым управлял водитель 1981 года рождения. Он остановился, чтобы помочь девушке.

В это же время в попутном направлении двигался автомобиль Exeed, которым управлял водитель 1988 года рождения. Он не успел отреагировать на остановку Mercedes и Mitsubishi, врезавшись в них и перевернувшись.

В результате столкновения трех машин погибли 25-летний пассажир Mercedes и 20-летний пешеход, которые в этот момент находились на проезжей части. 22-летняя девушка-водитель Mercedes, а также 18-летняя девушка и 13-летний подросток из Mitsubishi получили травмы. Также в этой аварии пострадали еще три человека: водитель Exeed и двое его пассажиров 1993 и 1961 годов рождения. Всех шестерых госпитализировали.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося. Какое-либо решение будет принято позднее в рамках действующего закона.