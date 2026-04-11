Двое погибли, один ранен: Jaguar врезался в «Газель» в столице
На Московском скоростном диаметре в районе Ховрино произошла крупная дорожная авария, сообщает «МК: срочные новости».
Автомобиль Jaguar с рязанскими номерами влетел в «Газель» на трассе.
Два человека из иномарки погибли. Также в ДТП ранен водитель «Газели».
По информации сервиса «Яндекс. Пробки», из-за аварии на МСД в сторону области образовался сильный затор длиной более 600 м.
