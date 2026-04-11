Двое погибли, один ранен: Jaguar врезался в «Газель» в столице

сегодня в 10:02

Jaguar врезался в «Газель» в столичном районе Ховрино

На Московском скоростном диаметре в районе Ховрино произошла крупная дорожная авария, сообщает «МК: срочные новости» .

Автомобиль Jaguar с рязанскими номерами влетел в «Газель» на трассе.

Два человека из иномарки погибли. Также в ДТП ранен водитель «Газели».

По информации сервиса «Яндекс. Пробки», из-за аварии на МСД в сторону области образовался сильный затор длиной более 600 м.

