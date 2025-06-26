Двое подростков пострадали при взрыве в парке Калининграда

Двое подростков серьезно пострадали при взрыве в парке Калининграда. Ребят доставили в местную больницу, сообщает SHOT .

ЧП произошло в четверг вечером в парке на улице Дмитрия Донского. 14-летний и 16-летний школьники нашли неизвестные ящики и решили их поджечь. В одном из них оказался газовый баллон, который взорвался.

На опубликованных кадрах видно, что в результате взрыва обгорела земля, на которой лежат сгоревшие остатки ящика.

У 14-летнего школьника диагностировали ожоги 70% поверхности тела, а у 16-летнего — 50%. Оба пострадавших были доставлены в больницу.