Двое подростков погибли, растапливая печь после вечеринки в Свердловской области
Фото - © Медиасток.рф
Пожар произошел в частном доме в СНТ Юбилейный пос. Медянкино в Свердловской области, возгорание произошло после того, как 17-летний юноша плеснул легковоспламеняющуюся жидкость в печь, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Предварительно, в этом доме находились 13 человек, из которых 12 детей в возрасте от 12 до 17 лет, а также 20-летний юноша. Он вместе отмечали Новый год. 1 января, проснувшись, ребята решили истопить печь. После использования легковоспламеняющейся жидкости дом загорелся
В результате ЧП погибли двое подростков 2011 и 2013 годов рождения.
Троих пострадавших доставили в больницу. У двоих госпитализированных 2008 и 2011 годов рождения врачи диагностировали ожоги тела и отравление продуктами горения. Им оказывается медпомощь. Состояние у них удовлетворительное.
Третий пострадавший — 20-летний юноша — находится в больнице в тяжелом состоянии.
Кроме того, у еще одного подростка врачи обнаружили порезы, полученные, когда мальчик выбирался из дома. От госпитализации он отказался.
Точная причина пожара будет установлена специалистами после проведении пожарно-технической экспертизы.
