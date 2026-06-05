«Одноклассники» покажут премьеру «Слова о полку Игореве»

Постановку представят на закрытии Пятого Московского джазового фестиваля. В спектакле участвуют народные артисты России Игорь Бутман и Сергей Безруков, сопровождение обеспечит Московский джазовый оркестр.

Музыкальной основой стала сюита «Русь» Александра Бородина в аранжировке Николая Левиновского из альбома «Образы. Мусоргский и Бородин». В спектакле соединены текст древнерусского эпоса и оркестровая музыка, голосом постановки выступит Сергей Безруков.

«В этом году Московский джазовый фестиваль отмечает свой первый юбилей, 5 лет, и завершить смотр этого года мы решили особой программой. Около года назад мы выпустили один из лучших альбомов нашего оркестра „Образы. Мусоргский и Бородин“. Николай Левиновский написал прекрасные аранжировки к „Богатырской симфонии“ и опере „Князь Игорь“ Александра Бородина. Все это навело меня на мысль, что было бы здорово, если бы было „слово“. И этим „словом“ оказалось „Слово о Полку Игореве“. Мы уговорили народного артиста России, замечательного актера Сергея Безрукова соединить эпос и музыку. 14 июня мы покажем этот театрально-музыкальный спектакль в Концертном зале Чайковского для москвичей и гостей столицы, а зрители из других регионов смогут увидеть нашу постановку в социальной сети „Одноклассники“», — рассказал художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман.

С 9 по 13 июня в группе фестиваля в «Одноклассниках» также пройдут трансляции образовательной программы. В числе хедлайнеров — Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Евгений Маргулис, Петр Налич, Петр Дранга, Алексей Гоман и другие артисты.

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