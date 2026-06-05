«ВКонтакте» и LiveDune назвали самые популярные форматы клипов весной

«ВКонтакте» и сервис аналитики LiveDune изучили самые просматриваемые VK Клипы и истории весной 2026 года. Пользователи чаще смотрели ролики о загородной жизни, профессиях и путешествиях.

Весной вырос интерес к контенту о сельской жизни и отдыхе на природе. Клип сообщества «Полярная крачка» с деревенскими пейзажами и пением птиц набрал 33 млн просмотров и 1,5 тыс. комментариев. Ролик «На рыбалку с Ле» о поездке с собакой собрал 29 млн просмотров и около 3 тыс. комментариев с историями о путешествиях с питомцами.

Аудитория активно смотрит видео, где авторы показывают профессию изнутри. Юмористический клип «Блог для медиков и о медиках Ульяны Игнатовой» о буднях врачей набрал 26 млн просмотров. На блог «Ферма на Алтае» Кирилла Маклакова подписались 20 тыс. человек, а сообщество «Строй Катя» о ремонте дома выросло на 45 тыс. подписчиков.

Популярность набирают путешествия и культурный досуг. Юмористический ролик о том, что для счастья достаточно путешествовать, посмотрели 25 млн раз. Среди музейных локаций чаще всего появлялись Пушкинский музей и Ярославский музей-заповедник.

В историях пользователи публиковали городские образы, встречи закатов, походы в кафе, на выставки и концерты. С шаблонами «Мой лук», «Лучший момент», «Мой май», «Родные просторы» вышло более 700 тыс. историй.

Данные получены с помощью инструмента «Тренды» сервиса LiveDune за весну 2026 года.

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