Двое мужчин в Петербурге ограбили скорую и пили водку из баночек для анализов

В Петербурге двое пьяных мужчин ограбили карету скорой помощи и распивали водку из банок для анализов. Сотрудники полиции задержали подозреваемых, сообщает «Фонтанка» .

Инцидент произошел на улице Пархоменко. Двое мужчин похитили из машины скорой помощи чемодан с медицинским оборудованием, документами и печатями в коробках. Сотрудница медучреждения написала заявление в полицию.

Правоохранительные органы с помощью камер видеонаблюдения установили и задержали злоумышленников, которыми оказались ранее судимый за кражу и хулиганство 38-летний прораб из Свердловской области и 43-летний уроженец Саратовской области.

«Пьяные были. Из медицинских баночек для анализов выпивали водку», — рассказал один из задержанных в ходе допроса.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Фигурантам грозит до 5 лет тюремного заключения.