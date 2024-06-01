Двое мужчин получили ножевые ранения в ходе конфликта на северо-западе Москвы

Два человека пострадали в результате конфликта между тремя мужчинами в подъезде жилого дома на улице Свободы в Москве, сообщает столичная прокуратура.

Один из них нанес своим оппонентам ножевые ранения. В результате пострадавших пришлось госпитализировать. Нападавший задержан.

«Установление всех обстоятельств произошедшего, а также привлечение фигуранта к уголовной ответственности за покушение на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) на контроле в Тушинской межрайонной прокуратуре», — отмечается в сообщении.

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