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Двое детей провалились под лед и утонули в Новой Москве

В пруду в городе Щербинка в Новой Москве нашли тела 8-летнего мальчика и 7-летней девочки без признаков насильственной смерти, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Предварительно, дети вышли на лед, провалились под него и не смогли сами выплыть.

Прокуратура ТиНАО контролирует установление всех обстоятельств этой трагедии, а еще ход и результаты начатой по данному факту процессуальной проверки.

Родителей попросили напомнить детям о мерах безопасности. Им следует объяснить, что лед может быть опасным, находиться на нем категорически запрещено.