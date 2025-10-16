сегодня в 23:28

Двое детей пострадали при ДТП в Москве

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на одной из ключевых магистралей столицы. На участке Северо-восточной хорды в районе станции МЦК «Измайлово» столкнулись несколько легковых автомобилей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По предварительной информации, среди пострадавших оказались двое несовершеннолетних 9 и 12 лет.

На место происшествия выехали бригады скорой медицинской помощи и сотрудники ГИБДД. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины массового столкновения.

Движение на данном участке магистрали частично затруднено.