Двое человек погибли в ДТП в Ленинградской области
Автобус столкнулся со снегоуборочной техникой в Ленинградской области
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Пассажирский автобус столкнулся со снегоуборочной техникой в в Кингисеппском районе Ленинградской области, погибли два человека, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
«Произошло столкновение автобуса междугороднего сообщения и снегоуборочной техники. В результате дорожной аварии погибли два человека. Устанавливаются личности погибших и все обстоятельства трагедии», — сказано в сообщении.
По словам очевидцев, которые приводит Telegram-канал «78», по непонятным причинам снегоуборочная техника выехала под автобус. Всё произошло очень быстро.
Возбуждено уголовное дело.