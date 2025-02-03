Двое человек погибли в ДТП в Ленинградской области

Автобус столкнулся со снегоуборочной техникой в Ленинградской области

Пассажирский автобус столкнулся со снегоуборочной техникой в в Кингисеппском районе Ленинградской области, погибли два человека, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

«Произошло столкновение автобуса междугороднего сообщения и снегоуборочной техники. В результате дорожной аварии погибли два человека. Устанавливаются личности погибших и все обстоятельства трагедии», — сказано в сообщении.

По словам очевидцев, которые приводит Telegram-канал «78», по непонятным причинам снегоуборочная техника выехала под автобус. Всё произошло очень быстро.

Возбуждено уголовное дело.