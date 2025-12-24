Двое человек погибли при пожаре в Москве

После пожара на Хабаровской улице в Москве обнаружены тела двух человек

После ликвидации пожара в квартире жилого дома на Хабаровской улице в Москве были обнаружены тела двух человек, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Жертвами стали мужчина 1969 года рождения и женщина 1946 года рождения. Точная причина возгорания пока не установлена и будет определена по результатам специальной пожарно-технической экспертизы, которая назначена в ходе доследственной проверки.

Ход и результаты процессуальной проверки по данному факту находятся на постоянном контроле в Преображенской межрайонной прокуратуре Москвы.

