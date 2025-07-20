Движение заблокировано: Воронеж полностью затопило из-за сильного ливня

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В Воронеже прошел сильный ливень, из-за которого затопило дороги

Воронеж оказался во власти стихии — мощный ливень затопил улицы города и парализовал движение транспорта, сообщает Life.ru .

В соцсетях появились кадры того, как сейчас складывается обстановка в Воронеже. На фото видно, что мощные потоки затопили дороги. Вода полностью накрыла тротуары и остановки общественного транспорта.

Многие автомобили оказались заблокированы в воде, некоторые машины погрузились в нее по фары. Особенно тяжелая ситуация складывается на улице Центральной. Там ливень привел к образованию целого водопада, стекающего между жилыми домами.

Город накрыла плотная пелена дождя, бушует сильный ветер. Видимость значительно ухудшилась. Некоторые общественные и жилые здания сильно страдают от стихии.

Например, на вокзале «Придача» есть протечки крыши, вода затопила несколько помещений. Из-за затопления улиц часть автобусных маршрутов отменили. Власти порекомендовали жителям по возможности оставаться дома, избегая поездок по городу.

Синоптики спрогнозировали, что интенсивные осадки в Воронеже продолжатся еще несколько часов.

Между тем Москву также накрыла непогода. По данным метеорологов, город охватят дожди и грозы 20 июля. Водителям напомнили о соблюдении мер безопасности.