Водителей предупредили о ливне, грозе и сильном ветре в Москве

20 июля в Москве ожидается ливень с грозой и сильный ветер. В связи с этим водителям дали рекомендации по управлению транспортом в непогоду, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

В воскресенье на мегаполис обрушатся сильные дожди. Они будут идти до конца дня. Ветер усилится до 17 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными условиями автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и дистанцию. Им напомнили о том, что следует избегать резких маневров, а во время движения не отвлекаться на телефон.

Также не рекомендуется парковать автомобили вблизи шатких конструкций и деревьев. Водителей просят быть особенно аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

Ранее синоптики спрогнозировали, что в Московском регионе 20 июля температура поднимется до плюс 24 — плюс 26 градусов. В отдельных районах будет гроза, возможен град.