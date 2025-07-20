сегодня в 07:13

Ливень, гроза и сильный ветер ожидаются в Московском регионе в воскресенье

В Подмосковье и столице в воскресенье прогнозируется непогода, пройдет кратковременный дождь, местами сильный, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Будет облачно с прояснениями, температура поднимется до плюс 24 — плюс 26 градусов. В отдельных районах прогремит гроза, пройдет град.

Восточный, юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/c, при грозе порывы могут усиливаться до 15-20 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст.

Также «желтый» уровень опасности погоды объявили в регионе из-за грозы.