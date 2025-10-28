сегодня в 16:25

Движение восстановили на ТТК в Москве после массовой аварии

В районе улицы Новая Башиловка, 3, на внешней стороне ТТК произошла дорожная авария с участием нескольких машин, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

На месте ДТП работали специалисты оперативных служб мегаполиса. Обстоятельства инцидента и информация о пострадавших в нем уточняются.

Из-за аварии там было затруднено движение транспорта. Чуть позже движение на внешней стороне трассы восстановили.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас там дорога отмечена «желтым» цветом.

