Движение на Рижской эстакаде восстановлено после столкновения трех автомобилей
Движение на внутренней стороны Рижской эстакады восстановлено после аварии с участием трех автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
«Движение на внутренней стороне Рижской эстакады восстановлено», — говорится в сообщении.
Ранее автомобилистов Москвы предупредили о затрудненном движении в районе внутренней стороны Рижской эстакады из-за тройного ДТП.
Предварительно установлено, что в аварию попали три автомобиля. На место происшествия прибыли оперативные службы.