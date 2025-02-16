Движение на Рижской эстакаде восстановлено после столкновения трех автомобилей

Происшествия

Движение на внутренней стороны Рижской эстакады восстановлено после аварии с участием трех автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

«Движение на внутренней стороне Рижской эстакады восстановлено», — говорится в сообщении.

Ранее автомобилистов Москвы предупредили о затрудненном движении в районе внутренней стороны Рижской эстакады из-за тройного ДТП.

Предварительно установлено, что в аварию попали три автомобиля. На место происшествия прибыли оперативные службы.