Две школьницы на самокате сбили пенсионерку на тротуаре в Москве

Две восьмиклассницы на электросамокате сбили 86-летнюю пенсионерку на тротуаре в Москве. Пожилая женщина получила сложный перелом руки и по прогнозам, может не пережить операцию, сообщает SHOT .

По словам внучки пострадавшей, в конце сентября ее бабушка возвращалась домой. В один момент ее сбили сзади две школьницы на электросамокате. Инцидент произошел в столичном районе Ясенево. По словам очевидцев, перед этим они чуть не сбили другую женщину. От удара у пенсионерки порвалось пальто, сумка и сломался зонт.

Восьмиклассницы помогли подняться пожилой женщине, сопроводили домой, дали 500 рублей, извинились и поехали дальше на самокате. После этого женщина вызвала скорую. В больнице пациентке диагностировали перелом руки с отрывом локтевого отростка. За неделю ее состояние ухудшилось. Пенсионерке предстоит операция, но внучка опасается, что здоровье бабушки не позволит ее выдержать.

Как стало известно, школьницы нашлись. Одну из ее мам вызывали в полицию, после чего она разбила электросамокат своей дочери. Женщина предложила внучке пострадавшей помощь, но та отказалась, так как здоровье бабушки уже вернуть не получится.