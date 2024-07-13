Две ракеты «Искандер» уничтожили технику и 120 военнослужащих ВСУ

сегодня в 22:40

Российские силы нанесли удар по эшелону ВСУ под Харьковом

Российские силы ракетами «Искандер» нанесли удар по эшелону ВСУ под Харьковом, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Военный эшелон был атакован двумя ракетами «Искандер» в селе Буды под Харьковом.

«В результате удара уничтожено около 20 единиц техники, в том числе три БМП „Мардер“ и до 120 военнослужащих ВСУ», — сказано в сообщении.

По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», при ударе был ликвидирован глава ГСЧС Харьковского района.