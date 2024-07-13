Две ракеты «Искандер» уничтожили технику и 120 военнослужащих ВСУ
Российские силы нанесли удар по эшелону ВСУ под Харьковом
Российские силы ракетами «Искандер» нанесли удар по эшелону ВСУ под Харьковом, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Военный эшелон был атакован двумя ракетами «Искандер» в селе Буды под Харьковом.
«В результате удара уничтожено около 20 единиц техники, в том числе три БМП „Мардер“ и до 120 военнослужащих ВСУ», — сказано в сообщении.
По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», при ударе был ликвидирован глава ГСЧС Харьковского района.